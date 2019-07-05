Евгений Ловчев: Оскорбляющие Глушакова болельщики — уроды

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне спортивный обозреватель Евгений Ловчев дал интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал о своем видении подготовки молодых футболистов, фаворитах следующего сезона РПЛ, любви к «Спартаку» и отношениях с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым. Корреспондент «ВМ» пообщался с ним во время матчей детского городского турнира «Футбол в каждый двор».

— Мы сейчас на детском турнире. Когда Вас приглашают на такие соревнования в качестве гостя, вспоминаете, как начинали играть в футбол?

— Недавно приглашал губернатор Челябинской области (временно исполняющий обязанности губернатора — «ВМ») Алексей Текслер, кстати, болельщик «Спартака». Играли команды детских садов — ребята от четырех до семи лет. Это такой кайф! Поначалу думал, да какой здесь футбол? А они играли прилично. Было забавно, когда мать одного мальчика выбежала на поле, чтобы зашнуровать ему тапочки, а ведущий говорит в микрофон: «Мама, уйдите, пожалуйста, с поля!». Дай Бог, чтобы футбольных турниров было больше. Не важно, кто их проводит, администрация района или города, родители или организации. Дайте детям играть в футбол! Тем более, что чемпионат мира в России оживил к нему интерес. Его надо поддерживать. Вдруг все, кто носили майки Роналдо и Месси, сменили их на футболки с Дзюбой. Чем больше будет турниров, тем больше получим талантливых игроков. Вот, например, Александр Головин (бывший полузащитник ЦСКА, выступает во французском «Монако» — «ВМ»). Люди толком не знают, из какого он города, а Саша вырвался и теперь играет во Франции, нарасхват в Европе.

— Часто ли на детских турнирах видите суперталантливых игроков?

— По одному дню оценить уровень футболиста сложно. Видите (показывает на поле, где играют участники турнира - «ВМ») мальчишка «обвел» пятерых и пробил по воротам. Я был восхищен, хотя меня уже сложно удивить.

Проблема в том, что когда такие ребята приходят в спортивные школы, тренеры запрещают им так играть. Да дайте проявить себя! Вы их брали за то, что они финты показывают. Хотелось бы видеть ярких футболистов, которые могут взять игру на себя.

— В середине июля стартует новый сезон в Российской Премьер-лиге. За кем из большой четверки столичных клубов будете наблюдать с наибольшим интересом?

— Я плоть от плоти «спартаковец». Николай Петрович Старостин (основатель футбольного клуба «Спартак» - «ВМ») моему учителю Никите Павловичу Симоняну (легенда «Спартака», ныне первый вице-президент Российского футбольного союза — «ВМ») однажды сказал: «Если тебя разрезать, одна половина будет белой, а другая — красной». Это фраза и про меня.

Как бы я не ругался и не плевался по поводу игры «Спартака», все равно буду болеть только за него. И верить, что у Олега Кононова (главного тренера «Спартака» — «ВМ») получится. Конечно, я согласен с Олегом Романцевым и Георгием Ярцевым (бывшие главные тренеры «Спартака» — «ВМ»), которые сказали, что «Спартаку» нужно купить четыре сильных игрока. А пока приобрели только одного (речь об аргентинском нападающем Эсекьеле Понсе, перешедшем из итальянской «Ромы» — «ВМ»). Да и его уровень лично мне пока непонятен.

«Спартаку» нужно укрепление. Многих из тех, кто брал чемпионство в сезоне 2016-2017, либо уже нет в команде, либо они уже «обрусели» настолько, что не хотят играть. Нужно оздоравливать, омолаживать команду, больше работать, потому что то, как играет «Спартак» сейчас, мне не нравится.

— Интересным проектом видится московское «Динамо». Команда перестраивает состав, сезон начнет на новом стадионе. Как бы оценили перспективы бело-голубых?

— Долгое время «Динамо», как и «Спартаку», не везет на руководство. Люди, которые понимают в футболе, должны отвечать за футбол. Зачастую, увы, так не происходит. Вот думаю, почему нефтяники, газовики, строители командуют в футболе? Мы же к ним не идем раздавать указания, как они должны газом заниматься?

«Динамо» должно быть наверху турнирной таблицы вместе со «Спартаком» и ЦСКА. Без сомнения. Ведь это легенды, имена: Яшин, Бесков, Добровольский, Колыванов. К сожалению, некоторым руководителям в футболе на клуб наплевать. Приходят и не понимают, что делают. То ставят задачу быть первыми, то пятыми, то не вылететь. Ерунда полная!

— Как относитесь к тому, что ненавистный болельщикам Денис Глушаков ушел из «Спартака»?

— Несколько дней назад я приехал на юбилей Александра Панкратова-Черного в один из столичных отелей. Вдруг вижу там Дениса, мы с ним дружим. Спрашиваю, куда переходишь? Не ответил. Видимо, была договоренность не говорить о трансфере раньше времени. Тогда я не знал, что офис «Ахмата» находится в том же отеле (о переходе Глушакова в клуб из Грозного объявили 29 июня — «ВМ»).

Денис Глушаков — хороший футболист, но плохо отыграл в предыдущем сезоне. Испортил отношения с болельщиками. И то, что ему пришлось уйти, это данность, никуда не денешься. Я могу пожелать только одного: выходить и доказывать оскорблявшим его болельщикам, чего ты стоишь.

Я вам сейчас расскажу одну вещь. На эфире на «Матч ТВ» в разговоре про Глушакова сказал фразу, что Марко Трабукки (футбольный агент, друг бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры — «ВМ») «подкармливает «Фратрию» (объединение болельщиков «Спартака», вступило в конфликт с руководством клуба из-за увольнения Карреры, который сделал клуб чемпионом России — «ВМ»). Позже человек, который ведет мой фейсбук, говорит, мол, там кипит обсуждение, что на Ловчева надо подать в суд. И сразу вопрос: а почему вы подумали, что он «подкармливает «Фратрию» деньгами? Я сказал, «подкармливает» новостями. Или, может, бутербродами, кто знает. Вы почему сразу засуетились-то? А потом позвонил внук великого «спартаковца» Владимира Степанова и говорит: «Слушай, тут из «Фратрии» звонили и сказали: «А Ловчев не боится ходить по улицам?»

После этого мне такие болельщики в «Спартаке» не нужны вообще. Я — человек, десять лет игравший за красно-белых, сегодня являюсь президентом международного общества «Спартак». Я вернул спартаковский ромб и название. И эти болельщики позволяют себе такое!

А теперь применительно к Глушакову. Эти люди его осуждают, а он в качестве капитана недавно привел «Спартак» к чемпионскому титулу. Говорят, Глушаков такой, сякой, а Каррера самый главный. Главный или нет, эти люди играют за «Спартак». Он становился чемпионом, вы с Глушаковым пили эту самогонку долбаную. Я таких фанатов не только не понимаю, я их не вижу. Они не болельщики, а уроды.

— К слову, Вам часто удается пройтись по центру Москвы неузнанным?

— Узнаваемость как коньяк: с годами звездочек становится больше. Недавно отдал машину на техосмотр, и поехал в метро. Конечно, со мной много фотографировались. Я не из тех, кто делает вид, что не слышит или проходит мимо. Будучи мальчишкой из Подмосковья стремился к тому, чтобы меня узнавала вся страна, любили спартаковские болельщики. А чего же теперь должен кочевряжиться? Правда, избегаю общения, если человек пьян.

Мне в кайф, что узнают и фотографируются. Никогда не отказываю. С большим удовольствием во время чемпионата мира по футболу в России гулял по Никольской улице, это было круто. Потрясающий турнир. Да, не приехали английские фанаты. Видел мужа с женой, которые бродили и понимали, что их обманули, рассказывая страшилки про Россию. А те же болельщики из Латинской Америки кайфовали от нашей страны.

— А вы понимаете тех футболистов, которые кочевряжатся, когда их просят об автографе?

— Это другое поколение. Я бы так сказал: наши деньги, которые они получают по контракту, - в этих «радостных и любящих тебя» глазах.

Мнение интервьюируемого лица может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»

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