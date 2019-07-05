Переехавший в Москву французский политик рассказал о работе в столице

Приняв предложение о переезде в Москву, Морис Леруа стал заместителем гендиректора АО «Мосинжпроект» по международным связям и перспективным объектам.

— Морис, как вы пришли к решению переехать в Москву? Какие мотивы вами двигали?

— Во Франции это решение многих удивило: когда я ушел из политической жизни, я был не просто депутатом, а одним из шести вице-спикеров Национального собрания Франции. За всю историю парламента никто не уходил из него, чтобы уехать работать за границу. Что касается меня, речь идет, безусловно, об очень серьезном и обдуманном решении — это мой личный выбор.

К тому же проект Большого Парижа, который был запущен президентом Николя Саркози и который мне выпала честь реализовывать под его началом, на данный момент находится в тупике. Я надеялся, что Эммануэль Макрон перезапустит Большой Париж с новыми целями, и был разочарован, когда стало ясно, что этому не суждено сбыться.

В Москве сложилась хорошая команда, во главе которой стоит мэр города Сергей Собянин, а строительный блок возглавляет его заместитель Марат Хуснуллин. У этой команды сформированы четкие и масштабные цели для Большой Москвы, и она умеет обеспечивать их реализацию. С момента первой встречи прошло много времени. Став свидетелем впечатляющего развития Большой Москвы, я решился перевернуть страницу моей биографии, чтобы шагнуть навстречу новым вызовам.

— А что сейчас входит в круг ваших обязанностей?

— Во-первых, я курирую все международные проекты холдинга, среди прочих — с китайскими партнерами по метро. Второе направление — стратегия международного развития холдинга.

— Было объявлено, что вы будете курировать проект развития Новой Москвы и административно-делового центра в Коммунарке. Каким вы видите главный вызов в этом проекте?

— Коммунарка будет административным центром Новой Москвы: построена префектура, заселены многие жилые районы. Важно сделать Коммунарку точкой притяжения в рамках Большой Москвы, где будут сочетаться деловые функции, услуги, досуг и комфорт, свойственный знаковым районам Москвы.

— Возможно ли здесь появление нового «Сити» со всеми его функциями?

— Не следует путать образ деловых районов типа «Сити» с огромными офисными зданиями с необходимостью доступа ко всем городским функциям на территории. Я приветствую цель полицентрического развития города, поставленную Сергеем Собяниным, по принципу смешанного функционального использования районов, где должны быть жилье, офисы, рабочие места, торговля, досуг, социальные объекты. Развитие делового округа в Коммунарке и его предметный функционал будут определены реальным спросом.

— В Москве стартует Международный урбанистический форум. Чего вы ждете от него?

— Московский урбанистический форум, как и сама Москва, развивается год от года начиная с первого форума, который мне выпала честь открывать в качестве министра по вопросам городского развития и Большого Парижа. Это мнение разделяют главы предприятий и международные эксперты, которые приезжают на форум. Кроме полезного обмена мнениями с лидерами международного бизнеса и ведущими экспертами мы продолжим работу с международными партнерами холдинга и надеемся объявить о некоторых совместных проектах.

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