Священники рассказали о запрете на интимную близость в День семьи, любви и верности

Православные в России 8 июля отмечают День святых Петра и Февронии, известный также как Всероссийский день семьи, любви и верности. «Вечерняя Москва» выяснила у священнослужителей, какие ритуалы рекомендуется совершать и чего нельзя делать в этот день.

Настоятель московского храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин подчеркнул, что если человек стремится создать семью и особенно имеет проблемы в этом начинании, то в этот день нужно попросить Господа о помощи и, прежде всего, помолиться святым Петру и Февронии.

— Если человек уже находится в браке — надо молиться о том, чтобы на всю жизнь сохранить любовь, верность, доброе отношение в семье, что сегодня нечасто бывает, и избежать конфликтов. Гнев и обиды никогда ничему не помогают. Разрыв помогает еще меньше. А вот добрый пример и молитва о близком человеке сделают все, чтобы и Господь ему помог. Все остальное — вторично. Есть, конечно, какие-то праздничные мероприятия, гуляния, и можно во всем этом поучаствовать, но самое главное — это молитва, — сказал Чаплин.

Чаплин напомнил, что памятник Петру и Февронии в Москве пока только планируют строить на Сухаревской площади, а вот икону с частицей их мощей можно увидеть в храме Вознесения Господня на Большой Никитской. Перед этой иконой читают как особые молитвы этим святым, так и отдельную молитву о семье и благополучии в браке.

— Лучше всего в этот день поучаствовать в богослужении, а самое лучшее для христианина — это исповедь и причастие. Немногие причащаются в этот день, но если хочется всерьез помолиться о нынешней или будущей семье, правильней всего причаститься телом и кровью Христовыми. Дальше можно собраться всей семьей и сказать друг другу какие-то слова, которые мы забываем сказать в суете, особенно в большом городе. Категорически в этот день нельзя напиваться до потери человеческого облика, употреблять наркотики, не нужно уделять время безнравственным разговорам, сплетням и пустым вещам вроде просмотра телевизора, — подчеркнул Всеволод Чаплин.

Он отметил, что до 12 июля идет Петров пост со всеми сопряженными с ним ограничениями, в частности, на выполнение супружеского долга или какую-либо интимную близость. Однако в честь этих святых есть еще один праздник 19 сентября, и этот день не постный.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, митрофорный протоиерей Димитрий Смирнов также отметил «ВМ», что верующий должен обращаться к святым Петру и Февронии, чтобы найти себе супруга или супругу.

— Это очень древние святые, и радостно, что их день теперь такой государственный. То есть государство в лице наших руководителей установило этот праздник. Следовательно, власть подает нам сигнал, что она заинтересована и в крепких, здоровых семьях, чтобы между супругами были и любовь, и согласие, и верность. В свое время Петр и Феврония показали, что ценности семьи и брака важнее княжеского титула. Это действительно так. Если человек в своей семье несчастлив, то кем бы он ни был — академиком, премьер-министром или директором большого завода — он не сможет быть счастлив. Никакие другие труды не могут заменить семейного рая. А его организовать можно, только если любящие сердца соединяются и Господь награждает таких людей детьми, — заявил Смирнов.

В этот день, считает протоиерей, мужчинам нужно носить своих супруг на руках и оказывать им знаки любви и говорить ласковые слова.

— Святой IV века Иоанн Златоуст говорил, что жена нужна для того, чтобы ей любоваться. Поэтому нас Бог и разделил. Сначала мы были в одном Адаме, а потом Господь отделил от него Еву, для того чтобы человек имел возможность не только себя любить эгоистично, а любить другого, но, по сути, такого же человека. Только в другом образе, — пояснил священнослужитель.

Смирнов тоже подчеркнул, что день Петра и Февронии выпадает на пост, а значит, телесную близость между супругами лучше отложить до его окончания. По его мнению, в этом нет никакого парадокса, так как брак гораздо шире и интереснее, чем только плотские утехи.

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