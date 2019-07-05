Избитую девочку из Ингушетии привезут в центр Рошаля вечером 5 июля
• 15:53 • 5 июля 2019
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Девочка будет проходить лечение в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку привезут в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии вечером в пятницу, 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства здравоохранения России.
Борт из Назрани прибудет в столицу в 21:30. Ребенка сопровождает медицинская бригада из Ингушетии, передает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, в четверг, 4 июля, в больницу Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством телесных повреждений. Ребенок жил после смерти родителей у тети, она объяснила наличие травм случайностью. По данному факту Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. Тетя девочки задержана.
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