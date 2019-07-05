Стало известно, когда лимит скорости на российских дорогах будет увеличен
Разрешенную скорость машин могут увеличить в России на магистралях в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом рассказал замруководителя Росавтодора Евгений Носов.
Предполагается, что скорость будет увеличена со 110 до 130 км/ч.
— При соответствующем качестве покрытия, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве скорость может быть увеличена до 130 км/ч. Потому что у магистралей есть такая особенность — они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам, — приводит слова Носова ТАСС.
Ранее эксперты пришли к выводу, что повышение скоростного режима до 130 км/ч на крупных магистралях может привести к снижению аварийности.
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