Конкурс «Московское качество» презентовали на Московском урбанистическом форуме

Презентация конкурса «Московское качество» прошла 5 июля на Московском урбанистическом форуме. Конкурс представили на стенде газеты «Вечерняя Москва» ее главный редактор Александр Куприянов и председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

В этом году конкурс отмечает пятилетие. За это время в голосовании приняли участие 163 тысячи москвичей. Когда он только появился много лет назад, для участия в нем принимались взносы от предпринимателей. Сейчас же, после возрождения проекта газетой «Вечерняя Москва» и Московской торгово-промышленной палатой в 2015 году, по словам Платонова, все расходы на экспертизы взял на себя банк ВТБ.

— Кроме того, появились два уровня оценки: сначала экспертная группа определяет товары и услуги, которые будут рассматриваться, а потом уже сами москвичи дают им оценку, — рассказал председатель Московской торгово-промышленной палаты.

После выбора победителей результаты публикуются на страницах газеты «Вечерняя Москва». Таким образом горожане могут узнать, какие продукты прошли проверку качества.

— Также производитель может в течение года размещать знак «Московское качество» на своей продукции, — добавил Платонов.

Он отметил, что сферы, по которым проводится оценка, самые разные. Это не только продукты, но и услуги, и даже процессы коммуникации. Главный редактор «Вечерней Москвы» отметил, что качество — основополагающая составляющая нашей жизни. Александр Куприянов подчеркнул, что существенно изменилось качество Московского урбанистического форума.

— 4 июля мэр Москвы Сергей Собянин произнес интересную речь. Он сказал о том, что столица становится городом без окраин, — сказал Куприянов, напомнив о программе «Мой район».

Город без окраин — это высокое качество жизни, считает Александр Куприянов. И высокое качество сейчас становится одним из главных трендов в любой сфере жизнедеятельности города. Главный редактор «ВМ» также подчеркнул, что газета продолжит поддержку конкурса «Московское качество».

— Этот конкурс независимый, его нельзя купить, — пояснил он. — А еще есть голосование, люди сами выбирают качественные товары и услуги.

Говоря о преимуществах конкурса, Владимир Платонов отметил, что Московская торгово-промышленная палата является объединением предпринимателей.

— То есть конкурс создан предпринимателями для них же самих, тех, кто заинтересован в том, чтобы москвичи получали качественную продукцию, — сказал он. — Он показывает горожанам, кто выпускает лучшее.

Газета «Вечерняя Москва», подчеркнул главный редактор, создана для читателей, москвичей.

— Это современные люди, которые хотят получать качество, — сказал он, напомнив о том, что в газете есть и критические рубрики, например, «Ревизор». — Нам отвечает власть, в том числе когда мы боремся за качество.

Участие в презентации также приняли председатели экспертных комиссий. По словам президента российской Гильдии пекарей и кондитеров, председателя экспертного совета в категории «Хлебобулочные и мучнисто-кондитерские изделия» Юрия Кацнельсона, у конкурса есть своя специфика.

— Продукцию оценивают все: и москвичи, и эксперты, — отметил он. — При этом производиться продукция может в любом другом регионе страны, а продаваться — в Москве.

Председатель экспертного совета номинации «Коммуникация управляющих организаций с жителями» Игорь Афонин добавил, что конкурс помогает популяризировать другие управляющие компании, работающие в столице.

— Сейчас в городе работают около 500 управляющих компаний, и все они борются за потребителей, жителей, дома, — сказал он.

Между тем председатель экспертного совета номинации «Парки культуры и отдыха» Каринэ Лазарева подчеркнула актуальность появления этой номинации. По ее словам, за последние годы в Москве появилось около 200 новых парков.

— Мы оцениваем качество благоустройства, оформления, ухода за территорией и другие аспекты, — рассказала она.

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