Порошенко снял 34 миллиона долларов со своих счетов за один месяц
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Сообщается, что данная банковская операция проведена им в мае–июне.
По словам юриста Андрея Портнова, экс-лидер Украины снимал деньги также за три дня до инаугурации Владимира Зеленского и сразу после церемонии.
В настоящий момент известно, что юристом подано пять заявлений в Государственное бюро расследований, пишет ТАСС.
Согласно материалам, Порошенко просят привлечь к ответственности за преступления, совершенные им на посту президента.
Утверждается, что Порошенко снимал деньги до 18 июня.
Инаугурация Зеленского прошла в Киеве 20 мая. Он стал победителем второго тура выборов, опередив Порошенко.
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