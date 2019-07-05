Подземная парковка вместительностью 2 тысячи мест появится на ВДНХ
Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров сообщил, что в скором времени планируется постройка подземной парковки на 2 тысячи автомобилей в районе знаменитой Выставки достижений народного хозяйства.
— Зона ЭКСПО по размеру — самый маленький участок по площади. В этом году мы планируем начать масштабную реконструкцию территории ЭКСПО. Это будет новый, огромный, очень современный гостинично-выставочный комплекс с платформами для погрузки и разгрузки. Также будет подземная парковка на 2 тысячи машин, которая существенно улучшит посещаемость и добавит комфорта, — заявил Шогуров.
Генеральный директор также рассказал, что облагораживание ЭКСПО значительно приблизит ВДНХ к уровню всемирно известных ведущих выставочных центров. Сообщается, что посещаемость московской международной выставки может увеличиться до 4 миллионов человек в год. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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