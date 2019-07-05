Появятся ли новые ракеты в Европе...

В Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО на уровне постоянных представителей. Оно в чем-то носило чрезвычайный характер. Обсуждалась главным образом проблема, связанная с выходом России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 3 июля. Можно ли спасти договор и что будет, если этого не произойдет?

Шансов спасти ДРСМД, ликвидировавший ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5000 километров, практически нет. США, которые еще осенью прошлого года объявили о намерении выйти из договора, обвинив Россию в его нарушении, завершат процедуру выхода 2 августа. Никаких переговоров по «спасению» договора между Москвой и Вашингтоном нет. Они были прерваны, едва начавшись. Оговорки насчет того, что, мол, вот если другая сторона «проявит благоразумность, тогда мы вернемся в договор», — они в пользу бедных. На самом деле Москва и Вашингтон уже давно «внутренне простились» с ДРСМД. В том числе потому, что в нынешнем виде он не выгоден ни России, ни США. Правда, США он невыгоден несколько больше.

И хотя Вашингтон уже не первый год обвинял Москву в нарушениях ДРСМД, он давно мечтал из него выйти под «благовидным» предлогом как минимум для того, чтобы наверстать отставание от Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе по таким ракетам. Главным идейным вдохновителем выхода из договора давно является нынешний советник по национальной безопасности США Джон Болтон, и как только он был назначен на этот пост, ДРСМД уже был обречен. У КНР сотни таких ракет, ни к каким международным договорам об их сокращении или уничтожении Китай присоединяться не собирался и не собирается (как предлагала та же Америка, зная, что будет отказ).

У КНР сотни таких ракет, ни к каким международным договорам об их сокращении или уничтожении Китай присоединяться не собирался и не собирается Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Несколько лет назад и Путин заявлял о том, что договор, заключенный в 1987 году еще Горбачевым и Рейганом, России невыгоден, поскольку с тех пор таким оружием обзавелись чуть ли не с десяток стран, которые на российско-американские ограничения не оглядываются. Кроме того, сама суть договора уже давно была выхолощена по мере создания большого количества ракет средней дальности морского и воздушного базирования. У США изначально было преимущество по ним: они под договор 1987 года не подпадали. Россия в последние годы отставание наверстала, доказав это, в частности, успешными пусками ракет «Калибр» по целям в Сирии с кораблей Каспийской флотилии.

С Китаем мы пока воевать не собираемся, слава богу. Но теперь главный вопрос о «театре возможных военных действий в Европе». Иными словами, будут ли размещены новые ракеты средней и меньшей дальности, способные нести ядерный заряд, в Европе, как это происходило в 80-х, когда подлетное время до европейской территории СССР сократилось до 7–8 минут? Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на днях, что альянс «готовится к миру без Договора о РСМД». Он обвинил при этом, разумеется, только Россию. Прежде всего в том, что она якобы в нарушении данного договора производит и развертывает ракеты SSC-8 (9М729 по российской классификации; Москва отрицает, что данные ракеты выходят за рамки, оговоренные ДРСМД). Ракеты 9М729 были, напомним, главной претензией и американцев. Однако предложение Москвы обсудить данную конкретную проблему и найти взаимоприемлемое решение было отвергнуто: мол, уничтожайте ваши ракеты и все. То есть желания договариваться не просматривалось изначально.

От нынешней брюссельской встречи тоже не стоило ждать каких-то «спасительных» договоренностей. Стороны обменялись мнениями и угрозами, сохраняя, по крайней мере, данную линию коммуникаций. Судя по всему, есть понимание, что пока НАТО не станет развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования, возвращая нас в 80-е годы прошлого века. Однако остается открытым вопрос о возможностях альянса увеличить число ядерных боезарядов морского и воздушного базирования в Европе. При этом следует учесть, что для России эти ракеты являются, по сути, «стратегическими», поскольку они легко и быстро достают до ее территории, включая Москву. Тогда как до Америки долетят только российские межконтинентальные баллистические ракеты. Впрочем, российское военное командование уже давало понять, что в ответ на нападение силами ракет средней дальности на Россию из Европы ответ последует в том числе по территории США.

НАТО также собирается расширять возможности системы ПРО, элементы которой уже размещены в Румынии и Польше, ориентируя ее на перехват российских ракет средней дальности, хотя против крылатых ракет 9М729 в нынешнем виде система не очень эффективна. До последнего времени представители альянса всячески заверяли, что данная система ПРО не направлена против России, а исключительно против таких стран, как Иран. Москва никогда не верила этим заверениям. И правильно делала. Между прочим, система противоракет Aegis Ashore (адаптированный вариант морских ракет), расположенная в Румынии, уже подвергается модернизации с апреля текущего года, когда Россия еще и не выходила из ДРСМД.

Помимо ДРСМД, стороны в ходе встречи в Брюсселе обсудили и проблему мирного урегулирования на юго-востоке Украины. Никакого прогресса там нет и не будет, пока новый президент страны Зеленский не определится со своей переговорной позицией, причем в рамках Минского процесса, от которого Москва отходить не собирается.

В общем, поговорили и разошлись. Война пока откладывается, конфронтация под контролем. Уже хорошо. Худой мир всегда лучше, чем хорошая война.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»