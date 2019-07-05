Два человека погибли после происшествия с катамараном в Черном море
• 19:57 • 5 июля 2019
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Информация о происшествии уточняется
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Два человека погибли в результате инцидента с перевернувшимся катамараном в Черном море.
Информация о происшествии в Краснодарском крае появилась в пятницу, 5 июля.
Как передает РЕН ТВ, два человека погибли. Точных данных о происшествии с туристами недалеко от курортного поселка Джубга в настоящий момент нет.
Согласно предварительным данным, спасли из воды как минимум 16 человек.
На месте находятся экстренные службы, причина происшествия устанавливается.
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