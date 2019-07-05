Кирилл Андреев рассказал о сложном характере Игоря Сорина

Недавно солист музыкальной группы «Иванушки» Кирилл Андреев участвовал в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В ходе интервью разговор зашел о бывшем участнике группы Игоре Сорине. Андреев рассказал о том, что у парня был непростой характер. Кроме того, он сам пожелал уйти из музыкального коллектива.

— Игорь Сорин, надо сказать, вел себя порой вызывающе. Но это такая степень защиты. Говорил — хочу свое, сольное. Мы ему говорили, что давай, Игорек, запишем альбом, а потом ты уйдешь, найдем тебе замену, — вспомнил певец.

Тем не менее, Сорин был решительным человеком и наотрез отказался оставаться в «Иванушках».

Помимо прочего, Андреев заявил, что даже спустя много лет после смерти коллеги, он не верит в то, что Сорин мог совершить суицид. Певец подчеркнул, что бывший участник группы очень любил жизнь, сообщает Рамблер.

СПРАВКА ВМ

Игорь Сорин был солистом «Иванушек» с 1995 по март 1998 года. После ухода из группы музыкант начал работать над сольным проектом.

1 сентября 1998 года Игорь Сорин выпал с балкона шестого этажа музыкальной студии в Москве. От полученных травм он скончался в 28 лет.

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