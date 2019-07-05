Владельца перевернувшегося в Черном море судна задержали
• 22:04 • 5 июля 2019
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Следственные действия в Краснодарском крае продолжаются
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Владелец прогулочного судна, которое перевернулось в Черном море, задержан. В настоящий момент причина происшествия в Краснодарском крае неизвестна.
— Задержан владелец судна, мужчина 1977 года рождения, житель Ставропольского края. Его доставят в отдел полиции города Туапсе, — передает ТАСС комментарий представителей МВД по Краснодарскому краю.
С задержанным в скором времени проведут следственные действия. Вечером 5 июля стало известно, что около населенного пункта Джубга перевернулось прогулочное судно. Предварительно, на борту было свыше 40 человек. Спасенным людям медицинская помощь не потребовалась.
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