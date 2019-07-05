Иосиф Пригожин объяснил, почему Амстердам отказался проводить Евровидение

Проведение песенного конкурса Евровидение-2020 может оказаться под угрозой срыва. Крупные города Нидерландов один за другим отказываются от принятия у себя главного вокального шоу Европы.

Так в пятницу, 5 июля, стало известно, что Амстердам вслед за Гаагой и Бредой не будет проводить Евровидение. Официальная причина — предполагаемая локация The Zippo Dome уже занята под другое мероприятие, которое нельзя отменить.

Корреспондент «Вечерней Москвы» обратился за комментарием к продюсеру Иосифу Пригожину. По его мнению, города просто пытаются избежать необоснованных трат на конкурс, давно потерявший актуальность.

— Нидерландам этот конкурс абсолютно неинтересен. Во-первых, потому что у них и так с туристами все в порядке. Во-вторых, Евровидение уже утратило былую популярность. А в-третьих, они не хотят тратить деньги на ненужное мероприятие сомнительного уровня, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, конкурс за последние годы не подарил ни одного достойного хита, поэтому организаторам приходится всячески удерживать внимание аудитории, приглашая на шоу мировых звезд.

— Но и это не меняет ситуацию, — уверен супруг певицы Валерии. — Ярким примером является выступление Мадонны, которая своим выходом на сцену никакого фурора не произвела.

Пригожин также добавил, что песенный конкурс Евровидение продолжает существовать лишь благодаря тому, что организаторы на нем зарабатывают баснословные деньги.

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