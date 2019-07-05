СК возбудил дело в связи с гибелью пассажиров катамарана в Черном море
Уголовное дело по факту гибели двух пассажиров после опрокидывания катамарана в Черном море было возбуждено Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства.
Трагедия произошла в районе побережья населенного пункта Джубга. Согласно предоставленной информации, расследование было начато по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ «ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Ранее «ВМ» писала о задержании владельца перевернувшегося прогулочного судна. Он будет доставлен в отдел полиции города Туапсе.
Вечером 5 июля стало известно, что около населенного пункта Джубга перевернулось прогулочное судно. Предварительно, на борту было свыше 40 человек. В результате происшествия погибли двое туристов. Спасенным людям медицинская помощь не потребовалась.
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