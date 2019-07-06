Деревянную статую Мелании Трамп сделали в Словении
Недалеко от города Севницы, где родилась Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, появилась ее деревянная статуя. Об этом сообщает New York Post.
Вырезанная в жанре наивного искусства скульптура изображает Меланию Трамп в платье, которая та надевала на инаугурацию супруга. Правой рукой она приветствует город.
Bizarre statue of Melania Trump erected in Slovenia https://t.co/pKbrGAtZFa pic.twitter.com/wuTsGnB3pM— New York Post (@nypost) 5 июля 2019 г.
Лишенная точных деталей статуя была выполнена бензопилой. Такая грубость, особенно при выполнении фигуры и черт лица, была допущена намеренно, в соответствии с жанром изображения.
Автором идеи скульптуры является американский художник Брэда Дауни, а выполнена она была наемным работником.
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