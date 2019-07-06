Тишковец предупредил москвичей о пониженном атмосферном давлении
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 6 июля Москву ожидает пониженное атмосферное давление. Оно опустится на десять единиц ниже нормы и составит 735 миллиметров ртутного столба.
По словам Тишковца, синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-атлантическим антициклоном, из-за чего небо будет хмуриться, пройдут дожди.
— Приток солнца ограничен, температура будет на пять градусов ниже нормы. То есть сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, — цитирует ведущего специалиста «Фобоса» РИА Новости.
Напомним, ранее «Метеоновости» сообщали, что в субботу, 6 июля, на территории Москвы и столичного региона ожидается облачная погода, дождь и 20 градусов тепла.
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