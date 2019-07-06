Церемония похорон погибших подводников началась в Санкт-Петербурге
На территории Серафимоского кладбища в Санкт-Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших в Баренцевом море подводников.
На ней присутствуют только члены командования Военно-Морского флота и родственники членов экипажа АС-12. Первые пришли на церемонию с гвоздиками, а вторые – с траурными венками.
Процессия стартовала с гражданской панихиды.
Как передает РИА Новости, на время церемонии Серафимовское кладбище не закрывалось, однако у входа выставлена охрана.
Ранее было принято решение, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск».
Напомним, что о трагедии стало известно 2 июля. Вечером того же дня лидер РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу выяснить причины ЧП, в связи с чем уже 3 июля глава военного ведомства прибыл в Североморск для установления обстоятельств произошедшего.
4 июля из доклада министра обороны президенту России стало известно, что основная причина катастрофы на борту глубоководного аппарата ВМФ РФ — пожар в аккумуляторном отсеке.
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