Владимир Путин наградил погибших подводников
Лидер РФ Владимир Путин подписал указ о награждении 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, государственными наградами.
Так, звание Героя РФ было посмертно присвоено четырем подводникам — трем капитанам первого ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву.
Остальные десять моряков — Денис Долонский, Николай Филин, Владимир Абанкин, Константин Иванов, Александр Авдонин, Сергей Данильченко, Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев, Михаил Дубков, Александр Васильев — награждены орденом Мужества. Соответствующая информация приведена на официальном сайте президента России.
Напомним, что 2 июля Минобороны сообщило о гибели 14 подводников в результате пожара на аппарате АС-12 в российских территориальных водах. Возгорание произошло во время проведения батиметрических измерений.
Вечером того же дня лидер РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу выяснить причины ЧП, в связи с чем уже 3 июля глава военного ведомства прибыл в Североморск для установления обстоятельств произошедшего.
4 июля из доклада министра обороны президенту России стало известно, что основная причина катастрофы на борту глубоководного аппарата ВМФ РФ — пожар в аккумуляторном отсеке.
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