Погибших моряков-подводников похоронят в Санкт-Петербурге
Моряков, погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. Об этом сообщил руководитель Санкт-Петербургской общественной организации «Клуб моряков-подводников» Игорь Курдин.
Он уточнил, что место выбиралось исходя из пожеланий родных подводников. Мемориал к годовщине гибели установят в 2020 году, добавил Курдин. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что 2 июля Минобороны сообщило о гибели 14 подводников в результате пожара на аппарате АС-12 в российских территориальных водах. Возгорание произошло во время проведения батиметрических измерений.
Вечером того же дня лидер РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу выяснить причины ЧП, в связи с чем уже 3 июля глава военного ведомства прибыл в Североморск для установления обстоятельств произошедшего.
4 июля из доклада министра обороны президенту России стало известно, что основная причина катастрофы на борту глубоководного аппарата ВМФ РФ — пожар в аккумуляторном отсеке.
Как отмечал Шойгу, всех погибших моряков представят к госнаградам. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
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