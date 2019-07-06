Более 400 шпал заменят в ходе реконструкции участка Филевской линии метро

В ходе реконструкции наземного участка Филевской линии метро проведут ремонт путевой инфраструктуры и технических помещений станций. Об этом в субботу, 6 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Специалисты проведут электромонтажные работы, заменят более 400 шпал, выправят 2,4 километра пути, установят новые кронштейны контактного рельса и обновят откосы.
— Для завершения реконструкции потребуются еще шесть технологических окон, — отмечается на сайте.
Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» закрыты 6 и 7 июля, 20 и 21 июля; 3, 4, 17, 18 и 31 августа; 1, 14, 15, 28 и 29 сентября. Ремонт проходит в выходные дни, когда пассажиропоток на линии в полтора раза меньше.
В обычном режиме продолжает работать станция «Киевская» — от нее можно сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии или доехать до «Международной» или «Александровского сада». Станция «Кунцевская» открыта только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Закрытый участок между «Киевской» и «Кунцевской» заработает в 5:30 8 июля.
Между этими станциями ходят автобусы КМ1. Они ездят с промежуточными остановками у станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 связывает станции «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные автобусы работают с 5:00 до 2:00.
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