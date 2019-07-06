Кирилл Андреев признался, что алкоголизм едва не разрушил его брак

48-летний солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о проблемах с алкоголем, которые почти разрушили его семью.

— Я не скрываю, что мы снимали стресс алкоголем. Выпивали практически каждый день, много и часто, — вспоминает артист.

Проблемы с алкоголем у Кирилла продолжались до начала 2000-х годов. Зависимость плохо сказывалась на отношениях солиста и его жены Лолиты. На тот момент у пары уже родился ребенок, и Лолита переживала за его психологическое состояние.

Супруга певца рассказала, что запрещала мужу пить крепкий алкоголь. Однако Кирилла это не останавливало, он был способен напиться даже до беспамятства. Лолита уговаривала супруга, даже угрожала уйти, если он не бросит пить.

— Сейчас странно про это вспоминать, — рассказывает жена.

Ситуация изменилась только после того, как Кирилл чуть не умер. Во время драки музыкант получил серьезную травму головы, жизнь Андреева оказалась на волоске, и врачам еле удалось его спасти. После этого солист отказался от алкоголя и последние 17 лет он ведет трезвый образ жизни, пишет «СтарХит».

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