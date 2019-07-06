Задерживается движение трамваев на Варшавском шоссе из-за ДТП
• 14:43 • 6 июля 2019
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Задержки связаны с ДТП
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Движение трамваев номер 3, 16 и 49 задерживается на Варшавском шоссе в районе 1-го Нагатинского проезда, сообщает информационный центр столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что задержки связаны с ДТП.
— Из-за ДТП на Варшавском шоссе (в районе 1-го Нагатинского проезда) задерживаются трамваи номер 3, 16, 49, — отмечается в сообщении.
Кроме того, маршруты транспорта временно изменены, пишет агентство «Москва».
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