Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив

СМИ стали известны гонорары популярных российских юмористов. Самым востребованным, по данным журналистов, оказался Максим Галкин: 40 минут его времени оцениваются в 3 миллиона 58 тысяч рублей. На втором месте — Александр Ревва с гонораром от двух миллионов рублей. Известные по «Аншлагу» Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200–400 тысяч рублей, сообщается в материале.



Елена Воробей прокомментировала эти данные «Вечерней Москве», рассказав, соответствуют ли они действительности.



— Я не покупала и не предлагала купить ни себя, ни Максима (Галкина — прим. «ВМ»). Как говорит один мой приятель с повышенным чувством юмора: «Просить можно сколько угодно, вопрос в том, кто заплатит?» Если есть люди, которые готовы платить такие деньги, значит, цена адекватная. У меня бывают очень высокооплачиваемые выступления. К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Этот вид заработка я называю easy money — легкие деньги, потому что ты работаешь не так долго, а получаешь в разы больше, чем за сольное выступление афишное. Но что касается меня, то за корпоратив стоимость указана неправильно, — сказала Воробей.



На юмористов, как на поп-исполнителей и одежду, есть мода: есть кто-то, кто остается надолго и этим людям можно только позавидовать, сказала собеседница «Вечерней Москвы».

— Поэтому и появилось однажды выражение о сбитых летчиках. Желаю всем нам в этой профессии почаще оставаться конкурентноспособным. Чтобы на артистов, которые пришли и в 2010 году, и в 2000-м, и в конце девяностых, был спрос. Из поколения «Аншлага» я вижу по афишам, что по югам артисты еще активно выступают, — отметила юмористка.

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