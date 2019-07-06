РКК «Энергия» допускает гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» считает, что при посадке в Тихом океане экипаж космического корабля «Федерация» может погибнуть, так как у России нет высокоскоростных судов в этом регионе.
Начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в РКК «Энергия» Игорь Верховский рассказал, что в случае аварии после запуска с «Восточного» ракета-носитель окажется в акватории Тихого океана. Он отметил, что за то время, которое аварийно-спасательные силы будут добираться до места приземления, «мы можем потерять экипаж».
Верховский сомневается в целесообразности использования реактивной парашютной посадки корабля.
— У нас для пилотируемого корабля «Федерация» планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного, — приводит слова Верховского РЕН ТВ.
Напоминаем, что «Федерация» отправится с Байконура в беспилотном режиме в 2022 году, затем совершит беспилотный полет до МКС со стыковкой, а в 2024 году переправит на космическую станцию первый экипаж.
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