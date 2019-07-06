Ребенок погиб и еще четыре человека пострадали в ДТП на трассе М11
• 18:23 • 6 июля 2019
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Авария произошла на 63-м километре трассы М11 Москва — Санкт-Петербург в сторону Москвы
Фото: https://pixabay.com
В результате ДТП на трассе М11 в районе Солнечногорска погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.
Уточняется, что авария произошла на 63-м километре трассы М11 Москва — Санкт-Петербург в сторону Москвы. В результате ДТП с участием пяти транспортных средств пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей. Еще одна девочка погибла.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщает агентство «Москва».
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