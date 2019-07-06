Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
• 19:22 • 6 июля 2019
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Украина предложила осудить Россию за «незаконную оккупацию» Крыма
Фото: https://pixabay.com
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Автором данного документа является украинский депутат Артур Герасимов.
По его словам, надо осудить «попытку аннексии» Крыма, вошедшего в состав РФ в 2014 году.
Согласно одному из пунктов, Россия должна вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль украинского правительства.
Как передает РИА Новости, российская делегация ранее просила снять резолюцию с рассмотрения. Однако, ассамблея все равно включила ее в повестку своей работы.
Напомним, Крым стал российским регионом пять лет назад. Был проведен референдум.
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