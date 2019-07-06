Более 20 тысяч человек проголосовали за лучшие проекты на Московском урбанфоруме
• 22:06 • 6 июля 2019
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Голосование проводилось до 1 июля
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
В выборе победителей за лучшие городские проекты на Московском урбанистическом форуме в этом году свои голоса отдали более 20 тысяч человек.
Сообщается, что в пятницу, 5 июля, были названы победители ежегодной премии MUF Community Awards.
Их определяли с 15 июня по 1 июля на официальном портале мэра Москвы.
Победителем в номинации «Городской дизайн» стал проект реконструкции цеха бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Проект масштабной игровой площадки «Салют» в парке Горького одержал победу в категории «Город для детей». Лучшей городской выставкой признана постоянная экспозиция в Государственный музее истории ГУЛАГ.
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