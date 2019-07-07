Три человека погибли при взрыве бензовоза в Свердловской области
В Свердловской области взорвался бензовоз. В результате инцидента, по предварительным данным, погибло три человека, шесть пострадали. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МВД по региону Валерий Горелов.
Инцидент произошел на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым в 00:15 по местному времени.
— Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн, который направлялся для дозаправки техники по добыче каменной породы в поселке Кытлым, допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек – туристов, — указано в сообщении.
Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и загорелся, после чего последовал взрыв. Шесть пострадавших, получивших ожоги и травмы разной степени тяжести, были экстренно госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД и скорая помощь, передает РИА Новости.
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