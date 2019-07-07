Владимир Джабаров прокомментировал позицию ОБСЕ по Крыму
• 03:07 • 7 июля 2019
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Сенатор подчеркнул, что присутствовал при принятии резолюции, и отметил давление американской делегации на парламентариев
Фото: Скриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=81YtjWAiERc)
Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал принятую в ОБСЕ антироссийскую резолюцию, осуждающую действия РФ в Крыму. По его словам, Москва спокойно относится к произошедшему.
Владимир Джабаров подчеркнул, что резолюция является абсолютно надуманной, и от ее принятия Крым не перестанет быть российским. По его словам, в ОБСЕ могут быть приняты еще десятки подобных решений, но они не изменят текущую ситуацию.
Сенатор подчеркнул, что присутствовал при принятии резолюции, и отметил давление американской делегации на парламентариев, сообщает РЕН ТВ.
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