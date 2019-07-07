Получение Украиной первой партии нефти из США прокомментировали в Совфеде
• 03:40 • 7 июля 2019
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Сенатор подчеркнул, что до сих пор неизвестно, какую сумму Украина заплатила за то, чтобы получить американскую нефть
Фото: Скриншот видео телеканала "Звезда"
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в сети Facebook прокомментировал получение Украиной первой в истории партии нефти из США.
— Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчёт того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперёд и с песней, — написал Франц Клинцевич.
При этом сенатор подчеркнул, что до сих пор неизвестно, какую сумму Украина заплатила за то, чтобы получить американскую нефть. По его словам, данный вопрос ушел «на задний план».
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