Британский посол в докладах начальству заявил о некомпетентности Трампа
Посол Великобритании в США Ким Дэррок в сообщениях, отправляемых для внешнеполитического ведомства королевства, называл администрацию президента Дональда Трампа беспомощной и некомпетентной. Соответствующая информация была опубликована на сайте телеканала CNN.
Сообщается, что начиная с 2017 года посол в сообщениях начальству отмечал, что карьера действующего президента США может закончиться «позорно». Послания касались в том числе намерений Трампа переизбираться на второй срок и внешней политики США.
Британское внешнеполитическое ведомство прокомментировало ситуацию, подчеркнув, что от послов ожидается честная и откровенная оценка текущей политической ситуации, а их позиция может отличаться от таковой у Лондона. Белый дом пока никак не высказался об опубликованной телеканалом информации.
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