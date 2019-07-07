Исследователи рассказали о смертельно опасных экзотических блюдах

Российские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, какие экзотические блюда могут быть смертельно опасны для человека. В общей сложности эксперты выделили девять таких «лакомств».

Во-первых, ученые назвали рыбу Фугу. Это японское блюдо, готовящееся из водоплавающего, в котором содержится яд тетродотоксин. При неправильном приготовлении Фугу человека могут ждать дыхательный паралич и смерть.

Далее следует блюдо из Кореи – саначки. Не обладающие ядом щупальца осьминога могут присосаться к горлу, закрыв дыхательный проход и вызвать удушье.

Третьим смертельно опасным блюдом назвали лягушку-быка из Намибии. Местное население с удовольствием употребляет ядовитую тварь в пищу, так как умеют ее правильно готовить. Чтобы не умереть, необходимо вытащить из лягушки внутренние органы.

Далее следуют моллюски в раковинах – они содержат токсины. На пятой позиции - первый в рейтинге фрукт, после потребления которого можно не вернуться из отпуска. Это – аки, который растет на Ямайке. Есть можно только мякоть, предварительно убедившись, что плод созрел.

Шестой в списке – корень африканского растения кассава, в составе которого содержится цианистый водород. Седьмое лакомство, опасное для жизни, это азиатское блюдо, а именно – обезьяньи мозги. В случае, если при жизни животное болело коровьим бешенством, поедание его мозгов также приведет к смерти, но для начала – к слабоумию.

Далее – кольпахен. Его готовят жители Чукотки из старого, несколько дней не питавшегося оленя. Его погружают в болото и засыпают торфом на несколько месяцев. Высокая концентрация яда трупа может убить неискушенного гурмана.

И последнее смертельное блюдо из списка, обнародованного «Аргументами и фактами», это рыба-камень из Индонезии. С ней все просто – у нее ядовитые шипы. Если повар ошибся – туриста вскоре настигнет смертельная лихорадка.

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