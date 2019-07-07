Врачи рассказали, что нужно делать при высокой температуре

Специалисты ассоциации педиатров Испании дали несколько советов родителям на случай, если у их ребенка или же у самих взрослых резко повысилась температура.

Во-первых, подчеркивают специалисты, стоит помнить одну важную вещь: высокая температура сама по себе не является болезнью. Это – защитная реакция организма, которая необходима человеку для борьбы с инфекциями, вирусами или же бактериями.

Опять же, температура не может привести к повреждению мозга, ни к слепоте, ни к глухоте, ни к летальному исходу.

Однако, при ней могут быть судороги. Этот симптом не стоит сбивать лекарствами – это бессмысленно. Далее испанские врачи говорят, что при болях стоит помнить, что аппараты на основе ибупрофена и парацетамола одинаково эффективны.

Следующее наставление докторов: ни себя, ни ребенка при высокой температуре не надо растирать спиртом, сажать в ванную, ставить под душ, слишком сильно укутывать или же раздевать.

Далее – при наличии указанного симптома, как передает портал «Родной город», нужно очень много пить. Подойдут напитки, температура которых не превышает 40 градусов.

И, наконец, одно из основных правил: не стоит пытаться оценить опасность инфекции у себя или ребенка без консультации врача. При затруднениях и вообще проблемах со здоровьем лучше вызвать специалиста.

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