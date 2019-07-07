Дерматолог сообщил, как правильно лечить солнечный ожог
Канадский дерматолог Роберт Гниацки поделился с общественностью правильным способом лечения солнечного ожога.
По настоянию врача, сперва нужно охладить кожу влажной тканью. После нанести на пораженный участок увлажняющий крем без отдушек или же безрецептурный крем с гидрокортизоном. Далее, говорит доктор, можно принять ибупрофен. Стоит пить как можно больше воды.
- Если у вас образовались маленькие пузырьки, для предотвращения инфекции примените местный антибиотик, - цитирует дерматолога Medicalxpress.
Также Гниацки раскритиковал способ лечения солнечного ожога при помощи растительного масла, молочных продуктов, лимона и других народных средств. Он отметил, что такая «терапия» не только не поможет, но и нанесет вред здоровью.
Кроме того, по словам дерматолога, есть случаи, когда после ожога нужно идти к врачу. Например, если у больного открылась рвота или же волдыри стали слишком большими и образовали корку. В большинстве же случаев, успокаивает читателей Гниацки, с последствиями можно справиться самостоятельно.
Читайте также: Врачи рассказали, что нужно делать при высокой температуре