Ольга Скабеева встала на защиту Зеленского после «странного» видео

Российская телеведущая Ольга Скабеева на своей официальной странице в социальных сетях выложила недавно появившееся видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский крайне странно себя ведет.

Напомним, что запись была сделана во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде. Президент подозрительно осматривался, его выражение лица постоянно менялось, он заметно нервничал и пил много воды.

Ольга Скабеева сначала лишь иронично прокомментировала видео, но затем встала на защиту президента Украины.

- В общем, встану на защиту Зеленского. Трехминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях- эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось- час, даже больше. И Зеленский был молодцом, - пишет телеведущая в Instagram.

Далее Скабеева приводит слова Зеленского из видеозаписи, на которых он активно полемизирует с чиновниками на тему коррупции. Российская телеведущая подчеркнула усталость украинского лидера и призвала не травить его.

Пользователи Сети ранее высказали множество предположений касательно причин такого поведения украинского лидера. В числе вариантов была и усталость, однако многие думают, что внешний вид Зеленского связан с употреблением сильнодействующих препаратов.

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