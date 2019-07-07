Составлен топ-5 самых запоминающихся автомобилей кинематографа
• 14:50 • 7 июля 2019
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На втором месте оказалась машина времени из фильма «Назад в будущее»
Фото: Кадр из фильма «Назад в будущее»
Составлен рейтинг самых необычных и запоминающихся автомобилей из разных фильмов.
Возглавляет топ-5 автомобиль «Экто-1» из американской комедии «Охотники за привидениями». Основой для машины стал катафалк Miller-Meteor, к которому добавили мощный мотор V8 Chevy 350.
На втором месте оказалась машина времени из фильма «Назад в будущее». Она была собрана из DMC-12 DeLorean и двигателя от Porsche.
Бронзу получил «сабакомобиль» из фильма «Тупой и еще тупее» — микроавтобус Ford Ecoline 1984 года выпуска.
Замыкают топ-5 автомобиль-танк из фильма режиссера Кристофера Нолана о Бэтмене и Dodge Ram с гигантскими колесами на рессорах из картины «Няньки», пишет Тарантас Ньюс.
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