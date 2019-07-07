Пушков прокомментировал антироссийскую «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков назвал «жуткой истерикой» реакцию парламентариев из Великобритании и Украины на возвращение России в ПАСЕ.
— Британские делегаты устроили на пару с украинскими жуткую истерику в ПАСЕ по поводу возвращения России. Говорят, ради «защиты ценностей и принципов» Совета Европы, — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Кроме того, сенатор указал на нарушения Лондоном принципов свободы прессы, о которых, уверен Пушков, делегаты будут молчат.
— Дело ведь не в принципах. Дело в русофобии, — заключил сенатор.
Британские делегаты устроили на пару с украинскими жуткую истерику в ПАСЕ по поводу возвращения России. Говорят, ради «защиты ценностей и принципов» СЕ. Но по поводу нарушения самой Британией принципа свободы прессы они точно промолчат. Дело ведь не в принципах. Дело в русофобии.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 июля 2019 г.
Напомним, 26 июня участники ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме.
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