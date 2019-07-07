Метро получит 176 вагонов нового поезда «Москва» до конца 2019 года
До конца года Московский метрополитен получит еще 176 вагонов новой модификации поезда «Москва». Об этом в официальном Twitter-аккаунте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— До конца этого года метро получит еще 176 вагонов новой модификации поезда «Москва». Улучшили интерьер, систему мультимедийного информирования, тормоза, радиосвязь машиниста с диспетчерами, — написал Сергей Собянин.
Напомним, что поезда «Москва» новой модификации появились в 2019 году. Усовершенствования затронули тормозную систему — теперь поезда сбрасывают скорость более плавно вплоть до полной остановки. Кроме того, над дверями появились увеличенные табло с новыми экранами. Изменилось также покрытие пола и облицовка стен.
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