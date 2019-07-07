Вторую группу туристов из России не пустили в Мексику
• 20:42 • 7 июля 2019
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Это уже вторая за последние дни группа прибывших из России туристов, которым Мексика отказывает во въезде
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
14 человек с российскими паспортами, прилетевших в мексиканский Канкун, не пропустили через пограничный контроль. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в посольстве России в Мехико.
— Местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленным, — сказали в посольстве.
В настоящее время дипломаты выясняют точные причины недопуска граждан, передает РИА Новости.
Это уже вторая за последние дни группа прибывших из России туристов, которым Мексика отказывает во въезде. В четверг, 4 июля, были задержаны еще 10 человек.
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