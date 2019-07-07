Камаз, куреш и катык: как прошел Сабантуй в Коломенском

В субботу, 6 июля, в музее-заповеднике «Коломенское» в девятый раз прошел праздник Сабантуй. Корреспондент «Вечерней Москвы» попробовала плов и чак-чак, постреляла из лука и узнала, что такое куреш.

В этот раз татарско-башкирский праздник окончания сбора урожая был посвящен 100-летию образования Башкирии. В следующем году ту же дату будет отмечать Татарстан.

— В Москве Сабантуй стал поистине межнациональным, — отметил глава департамента национальной политики и межрегиональных отношений Виталий Сучков.

В свою очередь, глава Татарской национально-культурной автономии в столице Фарит Фарисов подчеркнул, что «россиянин не тот, у кого предки россияне, а тот, у кого внуки россияне».

Пространство прибрежной зоны парка было условно поделено на зоны: Башкоркостана и Татарстана. Также в Коломенском организовали «Улицу добрых друзей», где можно было ознакомиться с традициями многих других национальностей.

Разумеется, дружба строится на основе общечеловеческих ценностей и интересов. Это спорт, семья, дети, любимое дело, искусство, кулинария и еще много чего. А национальная принадлежность проявляется через этнические особенности, самобытность и культуру.

Именно поэтому праздник как яркое башкирское покрывало, был соткан из тематических площадок – спортивной, детской, молодежной и этнической. Также посетители парка могли ознакомиться с направлениями национального бизнеса и отведать кулинарные шедевры.

— Чтобы весело провести время, нужно участвовать в празднике самим, — уверен Фарит Фарисов.

В этот раз татарско-башкирский праздник окончания сбора урожая был посвящен 100-летию образования Башкирии Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Последовавшие его совету москвичи окунулись в атмосферу башкирской деревни, посидели в настоящей юрте, постреляли в мишень из лука, примерили кафтаны и малахаи. Гости Коломенского могли продегустировать кумыс и поиграть в такие игры, как Бег в мешках, Бег с яйцом и Подарок от снохи. Особенно развеселил участников празднования конкурс «собери монеты ртом со дна тарелки с катыком» (национальный кефир).

В татарской зоне дети с родителями с удовольствием бились на мешках, взбирались по столбам, перетягивали канат и соревновались в армреслинге.

Как магнитом притягивал к себе посетителей огромный ярко-синий, весь в спонсорских наклейках КАМАЗ 5-го поколения – транспорт татарской команды, не раз выигрывавшей ралли «Даккар» и «Шелковый путь». Парни пытались залезть под кузов гиганта, а девушки фотографировали себя на его фоне.

Большой популярностью пользовалась зона, где проходили соревнования национальной борьбы куреш. Жесткое противостояние синих и красных кушаков, где учитывается любой неправильный захват, держало зрителей в напряжении несколько часов.

Уставшие посетители парка могли купить себе чак-чак, сесть на берегу и с упоением наблюдать за татарскими, башкирскими и московскими гребцами.

Порадовал, как и в прошлом году, большой фуд-корт с национальными блюдами и настоящий восточный базар как из сказок про Алладина. Яркие ковры и национальная одежда - тюбетейки, расписные платки, обувь из войлока, бронзовая и медная, ярко сверкающая на солнце посуда, лампы, специи и множество других изделий заставили прогуливающихся не раз доставать кошельки.

Организаторы праздника позаботились и о детях – для них была выделена большая зона. Но даже там, где отдыхали взрослые, были предусмотрены развлечения для самых маленьких – рисование хной, изготовление украшений и другие интересные активности.

На фото(справа налево): Эльвира Салаватова и Гульназ Алибаева Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За духовный аспект праздника отвечали московские мусульмане в шатре «Дом мудрости».

— Ежегодно на Сабантуе мы презентуем ту деятельность, которую ведем круглый год. А она очень многогранна. Можно побывать в шатре праздника Рамадан, который мы ежегодно ставим на Поклонной горе, на театрализованной постановке в «Крокус сити холл», в благотворительном фонде Закят, в культурном центре, московском исламском колледже. Наша задача показать, что праздник и наша деятельность несут не только культурную, но и духовную составляющую.

Мы берем конкретную тему, например, отношения в семье, и через нее знакомим с обрядами и обычаями, с идеями ислама. Сегодня был мастер-класс по каллиграфии, на котором можно было через особенности вязи ознакомиться с некоторыми аспектами нашей культуры и религии. У нас есть детский клуб Академии талантов, а благотворительный фонд «Закят», который переводится как десятина, помогает, в основном малообеспеченным мусульманам, не отказывает он в помощи и представителям других религий и национальностей, — подчеркнул заместитель муфтия города Москвы Ильяс Ганиев.

Отличительной особенностью Сабантуя этого года стало взаимодействие традиций и инноваций. Под национальные мелодии, доносившиеся с главной сцены, спикеры бизнес-зоны рассказывали про нейромаркетинг, биороботов, софт скиллз и «человека 2.0».

Свидетельством того, что Сабантуй вышел за пределы национальных границ стал тот факт, что трансляцию московского праздника телеканалом «Мир» посмотрели 250 миллионов зрителей по всему миру.

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