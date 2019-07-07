Около 75 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве самозанятых

В Москве и еще трех регионах России — Московской и Калужской областях, Республике Татарстан — с 1 января 2019 года введен налог на профессиональный доход. Это значит, что граждане, у которых нет начальства и наемных сотрудников, но при этом они самостоятельно предоставляют услуги другим людям и организациям, могут регистрироваться как самозанятые. И в этом случае они самостоятельно выплачивают налоговые отчисления от полученных ими доходов.

— По итогам первых шести месяцев нынешнего года можно говорить об успешности введения в Москве нового налогового режима, значительно упростившего работу самозанятых граждан, — отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Получается, в месяц самозанятый может зарабатывать до 200 тысяч рублей. Сумма солидная, поэтому повышать этот порог дохода пока не планируется.

— Я молодая мама и уже год сижу в декрете. Как и у многих, когда-то любимое хобби стало для меня источником заработка, — рассказывает мастер по маникюру Галина Смирнова. — Делаю маникюр у себя дома. С моим нынешним графиком жизни куда-то отъехать на несколько часов очень сложно. С февраля я уже не просто молодая мама, а мама самозанятая.

Главная цель этого эксперимента заключается в том, чтобы вывести людей из теневого сектора экономики. Ведь нередко желающие легализовать свою предпринимательскую деятельность просто не знают, как это правильно сделать.

А вот причин, по которым люди не спешат выйти из теневого сектора экономики, несколько — это и уровень занятости, и принципиальная позиция, и другие.

Но все же позитивные изменения в этом вопросе уже видны. Цифры, которые были озвучены столичными властями, говорят об успешности первого этапа эксперимента по введению в Москве нового налогового режима: 75 тысяч официально зарегистрированных самозанятых москвичей и 80 миллионов рублей, которые поступили с начала этого года в столичный бюджет в качестве налогов с вышедшей из тени самозанятой деятельности.

Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, выгодная ставка, ведь если налоговая служба обнаружит их доходы, то платить НДФЛ придется по ставке 13 процентов.

А во-вторых, новый налоговый режим сопровождают простые и понятные правила работы. К примеру, получить статус самозанятого, передать налоговым органам информацию о доходах, получить счета с начисленным налогом и оплатить их можно через мобильное приложение «Мой налог». Благодаря ему провести все операции можно оперативно и не выходя из дома.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Тихонов, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы:

— Новый режим налогообложения удобен для самозанятых граждан, которые получили возможность комфортно работать и платить налог по ставке 4 процента — если контрагентом является физическое лицо, либо 6 процентов — если юридическое. Большим преимуществом для самозанятых в рамках нового налогового режима является также отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность, использовать кассовую технику.

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