Число проверок Wi-Fi в общественных местах выросло в полтора раза
Пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила, что ведомство увеличило количество проверок точек доступа Wi-Fi в общественных местах в полтора раза.
С начала 2019 года прошло порядка 27,5 тысячи таких проверок. В 408 случаях обнаружены нарушения и составлено 129 протоколов об административных правонарушениях.
В Роскомнадзоре считают, что столь низкие показатели числа нарушений говорят о дисциплинированности организаторов раздачи Wi-Fi, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что пользователи бесплатного городского Wi-Fi теперь смогут обращаться с вопросами и пожеланиями в службу централизованной технической поддержки. Обращения принимают круглосуточно.
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