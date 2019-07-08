СМИ: Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины
Российскую Федерацию в ближайшем будущем могут обязать снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Проект по указанному решению подготовили представители Евразийской экономической комиссии.
Дата рассмотрения указанного вопроса на данный момент неизвестна. Однако договор точно будет обговорен в процессе ближайшего заседания комиссии.
Как передают «Известия», договор ЕЭК обязывает беспрепятственно допускать в продажу продукцию, которая соответствует техрегламентам союза. В тексте документа уточняется, что РФ не имеет права запрещать поступление того или иного товара на полки магазинов в одностороннем порядке.
Министерства финансов России, в свою очередь, не считает запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков чем-то, что противоречило бы нормам ЕАЭС. В ведомстве подчеркнули, что подобными решениями РФ оставляет за собой право ограничивать продажу продукции, которая может нанести вред здоровью граждан.
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