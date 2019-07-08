Евгений Тишковец рассказал, когда тепло вернется в Москву

На этой неделе североатлантические циклоны практически каждый день будут приносить дожди разной интенсивности. Температура воздуха останется относительно прохладной: ночью столбики термометров опустятся до плюс 7 градусов, а дневные значения будут сохраняться в пределах плюс 20 градусов, что на 3–5 пунктов ниже климатической нормы.

— По народному календарю июль — «зенит тепла», «жарник» и «макушка лета», а по нашему прогнозу все наоборот. В ближайшие две недели на большей площади европейской части России настоящего лета не будет, — сообщил «Вечерней Москве» Евгений Тишковец. — Возможно, что 25-градусное тепло придет в Москву только в последней декаде июля. Но это только предположительные долгосрочные прогнозы.

В таких условиях купальный сезон оказывается на грани срыва. Вода в акваториях прогреется всего до плюс 16–18 градусов, что прохладно для купания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

— В ближайшие дни жары в Москве не предвидится. Дожди и облака не позволят солнцу прогреть землю. В понедельник и вторник максимальная температура воздуха окажется в диапазоне плюс 20–22 градуса. Далее последует постепенное понижение. В среду столбики термометров покажут не более чем плюс 19 градусов. В четверг ожидается плюс 19–21 градус выше нуля. В пятницу, 12 июля, будет плюс 16–18 градусов. В субботу и воскресенье показатели будут не выше плюс 17 градусов. Ночная температура сохранится в пределах плюс 10–11 градусов. Атмосферное давление составит 732–738 миллиметров ртутного столба. И это, кстати, на 12–15 миллиметров ниже нормы.