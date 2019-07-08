Часы стоимостью 1,5 миллиона рублей украли у молодого человека в центре Москвы
Молодой человек 1994 года рождения при невыясненных обстоятельствах лишился дорогостоящих часов во время отдыха в кафе, расположенного в центре Москвы на улице Тверская. Примерная цена пропажи - полтора миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, молодой человек пришел в кафе вместе со своим другом 1997 года рождения. Они расположились за столиком на первом этаже заведения и начали проводить свой досуг.
Далее, ввиду большого количества выпитых спиртных напитков, мужчина не очень хорошо запоминал происходящее. Однако, когда он проснулся у себя дома, в подмосковных Химках, то обнаружил, что дорогие часы черного цвета иностранной марки, выполненные из керамики, пропали.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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