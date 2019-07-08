Столица Казахстана отпраздновала свой день рождения вместе с театром «Современник»

7 июля в столице Казахстана Нур-Султане завершились гастроли Московского театра «Современник». Гастроли приурочены ко Дню столицы Казахстана и проходят при поддержке проекта Минкульта РФ «Театральная Россия». Два выдающихся спектакля театра — «Горе от ума» в постановке Римаса Туминаса и «Вишневый сад» в постановке Галины Волчек — с большим количеством актеров, среди которых звезды — Марина Неелова, Сергей Гармаш, Ольга Дроздова, со сложными декорациями смогли привезти в Казахстан благодаря финансовой поддержке Департамента культуры города Москвы и при участии Министерства культуры Казахстана.

Театру «Современник» выпала честь играть на сцене Дворца мира и согласия, построенного по проекту выдающегося архитектора Нормана Фостера, и играть в День столицы Казахстана. Генеральный продюсер проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова рассказала «ВМ» о невероятном успехе «Современника» у казахской публики.

— Казахстан ждал встречи со спектаклями театра «Современник». Все билеты на спектакли были распроданы. Аншлаги. После каждого спектакля — море аплодисментов. Благодаря поддержке мэрии Нур-Султана удалось освободить балкон для студентов творческих вузов города и артистов театра имени Горького, — поделилась впечатлениями Эльмира Щербакова.

Спектакль «Вишневый сад». На фото: Лопахин — Сергей Гармаш, Варя — Мария Аниканова Фото: Пресс-служба театра «Современник»

В рамках гастролей провели пресс-конференцию с актерами театра «Современник», мастер-класс народного артиста России Сергея Гармаша и круглый стол «Инновации в театре на постсоветском пространстве», модератором которого выступила Эльмира Щербакова. Сергей Гармаш в прямом смысле покорил всех жителей столицы Казахстана, особенно студентов творческих вузов и молодых артистов. Сергей Леонидович самым внимательным образом посмотрел выступления молодых артистов, дал ценные советы и поделился секретами профессионализма. Для Сергея Гармаша именно театр — на первом месте, хотя он много снимается в кино, и ему он служит не жалея сил.

В спектакле «Горе от ума» Сергей Гармаш играет Фамусова, а в спектакле «Вишневый сад» Лопахина. После спектакля «Горе от ума» за праздничный столом Сергей Гармаш произнес тост в честь режиссера-постановщика спектакля «Горе от ума» Римаса Туминаса:

— Мы видели много ситуаций, когда люди, исповедующие другую эстетику, не приживались в театре «Современник». Несмотря на то, что у Римаса Туминаса другое представление о театре и другая режиссура, но он поставил так «Горе от ума», что все актеры и зрители влюбились в спектакль, и играют его уже более десяти лет и смотрят с особой теплотой, — поделился с «ВМ» Сергей Гармаш.

Между прочим, в этом году — 60 лет со дня первых гастролей «Современника» в Казахстан. В 1959 году легендарный театр под руководством Олега Ефремова играл спектакли в Темиртау на стройке Магнитки.

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