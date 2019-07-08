Победителей конкурса «Семья года» наградили в Москве

Победителей московского конкурса "Семья года" наградили в театре "Геликон-опера". Теперь они представят столицу на всероссийском этапе конкурса.
Награждали победителей в четырех номинациях. Эльмира Тофик Кызы и Дмитрий Петров, воспитывающие четверых детей, победили в номинации "Семья - хранитель традиций". Наталья и Николай Ширяевы, а также их пятеро детей получили награду в номинации "Молодая семья". Лучшей московской многодетной семьей признали Феодосия и Марию Мамыревых, которые растят девятерых детей. Звание "Золотой семьи России" присвоили Валерии и Валентину Зайцевым, прожившим в браке 55 лет.
Семейные пары, которые прожили вместе 50 и 60 лет, получили медали "За любовь и верность", сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В Москве проживает порядка 150 тысяч многодетных семей, которым оказывается социальная поддержка. Семьям с тремя и более детьми компенсируют плату за жилье и коммунальные услуги, выплачиваются пособия. Каждый год на школьную форму по 10 тысяч рублей могут получать школьники и студенты колледжей.
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