Примерно полторы тысячи цветников украсят Москву в День города
Районы Москвы в День города украсят примерно полторы тысячи цветников городского фестиваля «Цветочный джем». В общей сложности на территории столицы будет оборудовано 1475 площадок.
В рамках цикла мероприятий «Московские сезоны» с 23 августа будет проходит специальная культурная и развлекательная программа. Ее финальным аккордом станет любительский конкурс цветников, который состоится в День города – 8 сентября.
Собственный оригинальный цветник смогут создать все желающие. Как передает РИА Новости, растения, инструменты и инвентарь участники получат бесплатно.
Зарегистрироваться на конкурса можно будет онлайн на сайте фестиваля «Цветочный джем» и на площадка непосредственно в день праздника. Однако последний вариант будет возможен только при наличии свободных мест на площадке.
Победители конкурса получат цифровые планшеты и садовые аксессуары.
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