Медики объяснили, какие физические нагрузки необходимы гипертоникам

Ни для кого не секрет, что высокое кровяное давление может вызвать ряд сердечных заболеваний. Эксперты убеждены — плачевного исхода событий можно избежать, занимаясь спортом.

Хоть специальной программы физических нагрузок для людей с повышенным давлением нет, есть свод рекомендаций, которых необходимо придерживаться людям с этим недугом.

Врачи советуют раз в день в течение получаса делать упражнения по аэробике. Очень полезны езда на велосипеде, плавание и обычная ходьба. Спустя какое-то время можно увеличивать время занятий до часа.

Не стоит пренебрегать и силовыми тренировками, которые должны быть нацелены на основные группы мышц.

Необходимо рассчитывать на вес, который позволит делать около трех подходов по десять повторений в каждом. А вот что будет использовано для усиления нагрузки — свободные веса или тренажер, — особого значения не имеет.

Регулярно занимаясь спортом, человек провоцирует снижение высокого кровяного давления. Тем не менее, чтобы избежать возможных рисков, связанных с индивидуальными противопоказаниями, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем начать усиленную физическую активность, пишет «Российская газета».

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