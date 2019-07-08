Названы самые востребованные порталы для бизнеса в Москве
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы провел исследование, в ходе которого стало известно, какие порталы для ведения бизнеса среди столичных предпринимателей пользуются наибольшей востребованностью.
Известно, что количество людей, открывающих в городе собственное дело, растет с каждым годом. Ежемесячно в столице регистрируются примерно две тысячи предпринимателей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
— Результаты опроса показали, что 97 процентов предпринимателей осведомлены хотя бы об одном из сервисов или проектов города для бизнеса. Самыми узнаваемыми оказались услуги бизнесу на официальном сайте мэра Москвы и Портале поставщиков и онлайн-сервисы ГБУ «Малый бизнес Москвы». Стоит отметить, что обратная связь в ведении дел необходима как предпринимателям, так и городу, — передает слова Сергуниной сайт телеканала «Москва24».
Также стало известно, какие каналы коммуникации являются предпочтительными для бизнесменов. Оказалось, что примерно 30 процентов респондентов выбирают электронные письма.
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